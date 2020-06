Allemagne : le plus grand abattoir d’Europe touché par le coronavirus

Le nombre de cas de coronavirus continue de progresser dans de nombreux pays, avec ici ou là l’apparition de foyers épidémiques qui nécessitent de reconfiner une partie de la population. En Allemagne, tous les regards sont tournés vers un abattoir de l’ouest du pays, le plus grand d’Europe : Tönnies. Des vidéos montrent que les gestes barrière n’ont absolument pas été respectés. Les employés n’ont pas de masques, et ne respectent pas les distances de sécurité.

Plus de 600 000 personnes reconfinées

Une vidéo qui permet donc de comprendre comment le virus s’est propagé aussi rapidement, à plus de 1 500 salariés. L’abattoir Tönnies est ainsi devenu un foyer épidémique, provoquant le reconfinement de plus de 600 000 personnes dans cette région de l’ouest de l’Allemagne. Et beaucoup sont révoltés. "Je trouve scandaleux que Tönnies ait réagi si tard, et maintenant tout le monde dans le district souffre des conséquences, on a même plus le droit de partir en vacances", s’insurge une habitante.

