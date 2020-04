Allemagne: l’aide très généreuse de l’État pour faire face à la crise économique

En Allemagne, les indépendants et les PME ont déjà reçu l’aide du gouvernement. “C’est assez spectaculaire. Imaginez, vous êtes restaurateur, coiffeur ou photographe. Si vous êtes en Allemagne, il vous suffit de faire une rapide demande sur internet. Aucun justificatif ne vous est demandé”, décrit Laurent Debonnet, journaliste, en direct de Berlin, en Allemagne. Au plus tard trois jours après, de l’argent est viré sur votre compte bancaire.

Au moins 9 000 euros d'aides

“Les montants sont assez impressionnants”, ajoute le journaliste. Vous pouvez compter sur au moins 9 000 euros d’aides de la part de l’État, auxquels s’ajoutent 5 000 autres euros dans certaines régions. “Tout ça va coûter très cher, 50 milliards d’euros, mais l’Allemagne à des réserves” et veut éviter toute faillite d’entreprise, tout licenciement, pour que l’économie puisse redémarrer le plus rapidement possible.