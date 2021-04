Allemagne : des milliers de manifestants protestent contre le durcissement des restrictions

Pour faire face à la troisième vague de l’épidémie de Covid-19 qui touche l’Allemagne, la chancelière Angela Merkel a durci les restrictions dans le pays. Des milliers d’Allemands ont manifesté pour marquer leur opposition à ce renforcement des mesures. "Il aura fallu des gaz lacrymogènes et une intervention musclée de la police pour disperser les quelque 8 000 manifestants rassemblés près du Bundestag, à Berlin, qui adoptait au même moment un durcissement de la loi anti-Covid", relate le correspondant de France Télévisions en Allemagne, Laurent Desbonnets, en duplex pour le 8 Heures de France 2.

Des mesures moins strictes qu’en France

Pour la première fois, les restrictions seront prises au niveau national, et non plus par région, avec un couvre-feu imposé de 22 heures à 5 heures du matin. "Beaucoup de manifestants considèrent que cette mesure est une atteinte aux libertés individuelles. Il faut toutefois souligner que, même durcies, ces restrictions restent moins strictes qu’en France, mais en Allemagne, la situation épidémique est sensiblement meilleure, avec deux fois moins de nouveaux cas qu’en France actuellement", conclut Laurent Desbonnets.