Aides à domicile : un secteur professionnel en forte demande

A. Sylvain, S. Pichavant, M. Petitjean. B. Six, M. Mouamma, G. Sellem

Les aides à domicile devraient bénéficier d’une revalorisation l’an prochain, qui n’excédera pas 100 euros. Pourtant, la crise a fait exploser les besoins de personnel pour les seniors qui vivent chez eux, et on recrute à tour de bras. Pour Francine, 87 ans, il n’est plus question de rester seule chez elle. Depuis son AVC, elle a une aide-domicile qui lui prépare à manger. Aller en Ehpad, l’octogénaire ne veut pas en entendre parler, surtout avec le covid. "Même si je suis toute seule, je suis mieux chez moi", affirme Francine.

Une hausse de 25 %

Sa jeune aide à domicile a été embauchée cet été, très vite après avoir déposé son CV. La profession est en manque cruel de personnel. En moyenne, les demandes d’aides à domicile pour les seniors ont augmenté de 25 % depuis la pandémie. "On a même des demandes pour des sorties d’Ehpad", explique Christine Vanbeselaere, gérante d’une entreprise d’aides à domicile. La pandémie a fait naître des craintes dans les familles des résidents. Les entreprises du secteur multiplient donc les embauches.

