Aéronautique : l\'équipementier Latécoère annonce la suppression de 475 postes

L'équipementier aéronautique Latécoère a annoncé vendredi 25 septembre la suppression de 475 emplois, soit un tiers des effectifs français. "Les salariés sont sous le choc, abattus. [...] C'est un gros coup de massue parce que ça fait beaucoup par rapport au nombre de salariés qu'on a aujourd'hui au sein de Latécoère", regrette Stéphane Faget, délégué FO. Au total, 1 000 postes ont déjà été supprimés à l'étranger.

Un chiffre d'affaires en recul

Le fournisseur des grands avionneurs mondiaux comme Airbus et Boeing fait face à une chute de 40 % de ses volumes, avec un chiffre d'affaires en recul. La direction s'est engagée à ne fermer aucun site industriel français, et dit adapter ses effectifs au volume d'activité. "Ce plan de transformation va permettre de revenir à une meilleure compétitivité, et ainsi de relancer notre stratégie de croissance", explique Thierry Mootz, directeur général délégué de l'entreprise. Tout le marché du transport aérien est bousculé par la crise du coronavirus. Fin juin, Airbus avait annoncé la suppression de 5 000 postes en France.

