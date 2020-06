Action Logement va verser une aide de 150 euros aux chômeurs et salariés en difficulté

Pour en bénéficier, il faut être salarié du privé ou chômeur, et remplir plusieurs conditions, en premier lieu ne pas gagner en temps normal plus d'un smic et demi.

L'agence Pôle emploi de Compiègne (Oise), le 20 mai 2020. (MAXPPP)