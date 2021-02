A Mayotte, île confinée, l'Etat annonce des mesures d'accompagnement économiques et sociales

Le gouvernement a doublé le plafond de l'aide du fonds de solidarité pendant la durée du confinement, la prise en charge de la totalité de l'activité partielle, ainsi que la distribution d'une aide alimentaire d'urgence et d'un accès à l'eau potable pour les plus démunis.

Le gouvernement a annoncé des mesures spécifiques pour Mayotte. Dans cette île de l'océan Indien, durement touchée par la crise sanitaire, l'exécutif a décidé de "mesures d'accompagnement économiques et sociales spécifiques pour le territoire", ont annoncé les ministres de l'Economie, Bruno Le Maire, du Travail, Elisabeth Borne, et des Outre-mer, Sébastien Lecornu, dans un communiqué commun, mercredi 17 février.

Ces annonces surviennent alors que Mayotte fait face à une situation épidémique inquiétante ayant justifié le confinement total depuis le 5 février pour une durée d'au moins 3 semaines. "Ce confinement est associé à une fermeture des écoles et établissements scolaires et une obligation de travail à domicile, sauf impossibilité. Ces décisions, indispensables pour protéger la santé de nos concitoyens, ont un impact important sur l'économie de Mayotte", a reconnu le communiqué.

Des mesures pour les entreprises et les plus démunis

Le gouvernement a décidé de mettre en place une série de mesures spécifiques disponibles sous conditions pour les entreprises : "le doublement du plafond de l'aide du fonds de solidarité pendant la durée du confinement" (porté à 3 000 euros), "le maintien de l'aide du fonds de solidarité pour les entreprises fermées administrativement", "la prise en charge pendant la durée du confinement de la totalité de l'activité partielle", et "l'exonération de cotisations patronales". Le report de charges fiscales et sociales sera également possible "pour l'ensemble des entreprises mahoraises qui le souhaitent" ajoute le texte.

Par ailleurs, l'Etat "assurera la distribution d'une aide alimentaire d'urgence et d'un accès à l'eau potable pour les populations les plus démunies", assurent les ministres.