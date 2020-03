A la recherche du vaccin contre le coronavirus

Le responsable adjoint du centre national de référence virus et infections respiratoires de l'Institut Pasteur cherche avec son équipe un vaccin contre le coronavirus; il explique son travail. "Chaque jour, on reçoit une centaine d'échantillons. On veut récupérer des cellules potentiellement infectées dans le nez et on va préparer ces échantillons pour préparer la détection du nouveau coronavirus", dit-il.

Pas de vaccin avant un an

Il poursuit. "Dès qu'on détecte un virus dans un échantillon, on va tenter d'isoler le virus qui se trouve dedans. Cela va nous apporter des indications sur sa dangerosité (…) savoir d’où il vient, s'il s'agit d'un virus plus agressif. On observe que 50% des cas sont des personnes âgées". Aujourd'hui, des chercheurs à l'Institut Pasteur recherchent quelle pourrait être "la meilleure formule du vaccin qui permettrait au système immunitaire d'être préparé", avance Vincent Enouf. Mais la commercialisation ne devrait pas avoir lieu avant au moins un an.

