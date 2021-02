30 000 stages seront mis en ligne au 1er mars sur la plateforme 1jeune1solution, annonce Jean Castex

"J’ai une immense confiance dans la jeunesse de mon pays, il faut l’accompagner". En déplacement à Bordeaux (Gironde) vendredi 19 février, le Premier ministre a évoqué la question des stages mis à la disposition des jeunes. "Dans beaucoup de situations nous pouvons encore progresser", a-t-il déclaré, annonçant que quelque 30 000 propositions de stages seront mises en ligne au 1er mars sur la plateforme gouvernementale 1jeune1solution.

Ce matin aux côtés de @JeanCastex et @Elisabeth_Borne à Bordeaux avec @mtunondelara pour échanger sur le plan #1jeune1solution.

Dès le 1er mars, 30 000 stages seront proposés à tous les étudiants sur la plateforme afin de les accompagner dans leurs recherches. pic.twitter.com/vwAWtz9OD0 — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) February 19, 2021

La veille de ce déplacement sur la thématique de l'insertion des jeunes diplômés, Matignon a annoncé que la plateforme 1jeune1solution, devienne "la plateforme qui recensera l'ensemble des informations pour la jeunesse". Aussi, elle devrait aussi ouvrir "début avril" un "simulateur" qui permettra à chaque jeune "de savoir à quel dispositif il peut avoir accès", au milieu d'un maquis d'aides financières.

Par exemple, les jeunes diplômés en recherche d'emploi peuvent toucher une partie de la bourse qu'ils percevaient l'année précédente, pendant 4 mois. Enfin, environ 100 000 offres d'emplois y sont par ailleurs actuellement recensées, selon Matignon.

Aider "chaque jeune selon son besoin d'accompagnement particulier"

Alors que la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales ont multiplié les obstacles pour la jeunesse, Jean Castex, accompagné de la ministre du Travail Elisabeth Borne et de celle de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, devait revenir vendredi sur les adaptations pour les étudiants ayant "des stages intégrés au cursus" : stages à distance, décalage des dates ou encore expérience dans une branche voisine (hôtellerie à la place de la restauration par exemple). Et pour cause, le plan 1jeune1solution, lancé en juillet 2020 dans le cadre du plan de relance, entend apporter une réponse à "chaque jeune selon sa situation particulière et son besoin d'accompagnement particulier", a rappellé Matignon jeudi.

Il comprend également un volet d'aides à l'embauche pour les entreprises, qui expirent au 31 mars. A ce titre, "des réflexions sont en cours", a fait savoir Matignon, en soulignant que "la conférence du dialogue social", réunissant gouvernement et partenaires sociaux "que le Premier ministre présidera mi-mars sera l'occasion de voir s'il y a une prolongation de ces aides".