Coronavirus : premier cas de transmission interhumaine en Allemagne

Ce 28 janvier, Sibeth Ndiaye a assuré qu’en France, « la situation est parfaitement sous contrôle » au sujet de l’épidémie de coronavirus. Seuls trois cas en France ont été confirmés pour l’instant, deux à Paris et un à Bordeaux. Ces trois personnes avaient récemment voyagé en Chine et sont les premiers cas européens. Un premier cas de transmission entre humains hors de Chine a été détecté aujourd'hui en Allemagne.

La porte-parole du gouvernement a insisté, chez nos confrères de RFI, sur la nécessité de ne pas se déplacer dans les hôpitaux. Il faut « concentr(er) les choses sur le 15 » en cas de doute. Au téléphone, un médecin régulateur « évalue la situation » du patient et décidera « le cas échéant d’envoyer une équipe médicale » à domicile, afin d’éviter la ruée vers les hôpitaux et la contagion.

La situation dans la ville confinée est déjà beaucoup moins claire. Vendredi dernier, des vidéos postées sur les réseaux sociaux montraient des hôpitaux débordés de travail et en manque cruel de moyens. Difficile de connaître la réalité de la situation étant donné le manque d’informations officielles, mais certaines vidéos pourraient permettre de se faire une idée de la réalité sur place.

This was our most-viewed video on Twitter this week - the footage allegedly shows dead bodies lying in hospital in Wuhan, the city where the #coronavirus originated???? pic.twitter.com/o3Jv38eexs