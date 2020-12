Coronavirus : l’épidémie a-t-elle fait disparaître la grippe ?

L’épidémie de grippe touche habituellement, en moyenne, 2,5 millions de Français par an. Cette année, les généralistes n’ont repéré aucun cas, et à l’hôpital, sept cas seulement ont été constatés, contre plus de 200 à la même période l’an dernier. Du jamais vu. "Les virus grippaux sont sensibles aux mesures de prévention très simples que tout le monde adopte actuellement", explique le Dr. Sibylle Bernard Stoecklim, épidémiologiste pour Santé publique France.

Le Covid-19 bloque la grippe

Dans l’hémisphère sud, aucune épidémie de grippe n’a non plus été signalée pendant l’hiver austral, en juillet et août. Là encore, il y a une explication. "Quand vous avez un virus qui est très installé d’un point de vue épidémique, comme le SAR-CoV-2, il n’y a pas la place pour qu’un deuxième virus vienne co-circuler en même temps de façon aussi abondante", commente le Pr. Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon (Rhône). En effet, lorsque notre organisme est en contact avec le coronavirus, il répond pour se protéger et cette réponse immunitaire bloque l’arrivée d’autres virus respiratoires, comme la grippe.

