Comment endiguer le coronavirus en France ?

En France, trois personnes de retour de la région de Wuhan en Chine ont contracté le coronavirus. L’une d’entre elles est hospitalisée au CHU de Bordeaux, les deux autres à l’hôpital Bichat de Paris. Les médecins chargés de leur surveillance affirment que leur état est stable.

Mise en quarantaine

Le gouvernement a annoncé le prochain rapatriement des nombreux Français toujours coincés dans la zone de confinement de la région de Wuhan, ville placée en quarantaine. Vers le milieu de la semaine, ceux qui souhaiteront être rapatriés seront placés dans un lieu dédié pendant la durée d’incubation du virus, soit quatorze jours, sous la surveillance d’une équipe médicale dédiée.

En cas de symptômes, il est rappelé de porter un masque, d’utiliser des mouchoirs jetables et de se laver régulièrement les mains. De plus, il vaut mieux appeler le 15 en cas de doute et surtout ne pas aller aux urgences car cela pourrait entraîner des contaminations supplémentaires.