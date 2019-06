Combattre l\'anorexie grâce au sport : le récit d\'une victoire

Au collège, ses camarades la traitaient de "grosse vache". Ne supportant plus ses rondeurs, Marine Noret décide alors de perdre du poids et sombre dans une sévère anorexie mentale. A l’âge de 15 ans, elle pèse 65 kilos. Un an plus tard, à force de réduire son alimentation et de se faire vomir tous les soirs, elle n’en fait plus que 36.

C’est la pratique du sport qui l’a aidée à se réconcilier avec son corps, en particulier celle du triathlon, une discipline qui l’a poussée à devenir plus forte pour réussir. Aujourd’hui, Marine Noret travaille comme préparatrice mentale pour les sportifs. Elle a repris confiance en son corps et a appris à vivre avec son anorexie.

Après la diffusion d’une vidéo-confession sur YouTube vue par plus de 700 000 personnes, elle publie un livre intitulé Ma victoire contre l’anorexie (Editions Amphora), dans lequel elle raconte son parcours, de sa période la plus noire à aujourd’hui.