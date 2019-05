Le moustique tigre s'implante de plus en plus en France

Avec l'été qui approche, la lutte contre le moustique tigre recommence. Cet insecte originaire d'Asie arrivé en France en 2004 ne cesse de prospérer. Outre ses piqures particulièrement douloureuses, il peut aussi transmettre des maladies. Fortement implanté dans 51 départements, il est de retour plus tôt et il gagne du terrain.

Un insecte surveillé de près

"La lutte aujourd'hui passe par de la prévention, de l'information. On essaie de limiter la progression du moustique tigre avec des gestes simples que chacun peut faire chez soi. Il faut relativiser, on n'est pas dans une situation alarmiste", rassure Magali Constant, médiatrice scientifique au Carrefour des Arts et des Sciences (Lot). Les autorités sanitaires surveillent toutefois de près sa progression, car il est le vecteur de plusieurs maladies tropicales, comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika.

