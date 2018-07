Camargue : les grands moyens contre les moustiques

Chaque été, c'est la même histoire. Malgré les sprays et les remèdes de grand-mère, les moustiques arrivent toujours à nous piquer. "J'ai des moustiques chez moi. Je me fais piquer du matin au soir, toute la journée", explique une habitante du Grau-du-Roi (Gard).

"C'est compliqué, on en a énormément. En fin de journée, on est envahis", se désole une autre habitante. Alors, pour tenter de lutter face au moustique, l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) a décidé d'employer les grands moyens. Un drone, rempli de pesticides, vole au-dessus de zones difficiles d'accès, pour toucher les larves de moustique. "En utilisant les moyens aériens, on gagne en rendement et en rapidité", explique Nicolas Sedos, employé de l'entente.

Une machine qui simule les odeurs et la respiration humaine

Pierre Bellagambi, cofondateur de l'entreprise Qista, a aussi sa petite idée pour lutter contre les moustiques : une machine qui simule les odeurs et la respiration humaine, installée chez des habitants du Sambuc (Bouches-du-Rhône) depuis trois ans . "Le taux de piqure a chuté de 88% la première année, la deuxième année de 79% et la dernière année de 94%.

