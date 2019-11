Cher : une heure silencieuse dans un hypermarché pour accueillir les personnes autistes

Lumière tamisée et silence dans les rayons. Un hypermarché de Vierzon, dans le Cher, a instauré une heure silencieuse pour permettre aux personnes atteintes d'autisme de faire leurs courses en toute tranquillité. Clémence, 16 ans, peut alors déambuler dans le magasin sans stresser. Les personnes autistes sont souvent hypersensibles aux sons et aux lumières, alors il y a un an, la maman de Clémence s'est rapprochée de cet hypermarché afin de mettre en place une heure silencieuse. La responsable des ressources humaines a immédiatement accepté.

Un concept étendu à quatre autres magasins

Durant cette heure hebdomadaire, les bruits des caisses aussi sont baissés et plus aucune annonce n'est faite au micro. Une tranquillité qui profite également aux employés et aux clients. Désormais, ce sont deux heures silencieuses qui sont organisées dans cet hypermarché chaque semaine. L’enseigne a également étendu le concept à quatre autres magasins et souhaite l'appliquer à tout son réseau en 2020.