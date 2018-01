Bordeaux : alerte à la rougeole

Le CHU de Bordeaux (Gironde) a signalé 12 cas de rougeole pris en charge aux urgences ces dernières semaines. Certains patients sont toujours hospitalisés. Le CHU est passé en alerte épidémie avec 77 cas déclarés depuis novembre.

Une maladie très contagieuse

"Tout le monde connaît la rougeole avec une éruption assez typique de la fièvre. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans les cinq jours qui précèdent la rougeole, on va avoir de la toux, une rhinorrhée, un écoulement nasal donc, une conjonctivite, un malaise général. En période actuelle ça peut faire syndrome pseudo grippal et on peut ne pas évoquer ce diagnostic tout de suite. C'est dans cette période-là que les sujets sont contagieux", prévient la responsable du service hygiène hospitalière du CHU de Bordeaux. Un malade de la rougeole peut contaminer 15 à 20 personnes. Depuis le 1er janvier, le vaccin contre la rougeole fait partie des onze vaccins obligatoires pour les moins de deux ans.





