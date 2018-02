AVC : la réalité virtuelle pour aider les patients

Le CHU de Bordeaux (Gironde) se sert de la réalité virtuelle pour rééduquer les patients victimes d'accident vasculaire cérébral à l'équilibre et à la motricité. Deux mois après avoir fait un AVC, une jeune femme fait de la rééducation à l'aide de jeux vidéos. Cela mobilise sa mémoire et sa capacité à se repérer dans l'espace. C'est beaucoup plus qu'un jeu, c'est un exercice essentiel qui aidera cette patiente à se réapproprier les gestes de la vie quotidienne qu'elle va bientôt retrouver.

Leurrer le cerveau pour le rééduquer

"Grâce à un système neuronal un peu particulier, le système des neurones miroirs, on sait que réaliser le geste ou simplement l'imaginer ou l'imiter et l'accompagner à travers quelqu'un d'autre ou un jeu virtuel, le cerveau va recevoir en retour un message comme s'il exécutait réellement le geste. C'est une façon de leurrer le cerveau, de lui renvoyer une information comme quoi le geste est réalisable", explique le professeur Patrick Dehail, de la médecine physique et de réadaptation du CHU de Bordeaux. La réalité virtuelle pour leurrer le cerveau et le rééduquer, ça marche.