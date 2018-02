AVC : des centres spécialisés dans la rééducation

L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap chez l'adulte en France. Lorsqu'un AVC survient, il faut faire vite. Ensuite vient le temps de la rééducation, une étape très importante. "Une fois les soins aigus passés, il faut très vite aller dans un centre de rééducation fonctionnelle où des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues vont prendre les gens en charge de manière pluridisciplinaire, parce qu'il faut un véritable travail d'équipe dans ces cas-là", explique le docteur Jean-Daniel Flaysakier.

Pas assez de centres spécialisés

Que fait-on dans ces centres spécialisés ? "On fait tout pour favoriser le retour à la maison quand c'est possible. On va s'acharner à ce que les gens retrouvent la plus grande partie possible de leur autonomie. On va notamment travailler sur le langage et sur la marche. (...) Le problème, c'est qu'on manque de beaucoup de centres en France et que ceux qui existent manquent de personnel", déplore le spécialiste.