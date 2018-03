Autisme : Julie Bertuccelli invitée du Soir 3

A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l'auteure de textes puissants et physiques, à l’humour corrosif. Elle fait partie comme elle dit d’un "lot mal calibré, ne rentrant nulle part". "Je suis arrivée quand elle avait déjà écrit plusieurs livres", explique Julie Bertuccelli, réalisatrice du documentaire "Dernières nouvelles du cosmos" qui traite du sujet de l’autisme.

"Elle sent enfin qu’elle peut avoir un partage avec le monde"

Visionnaire, la poésie télépathe d’Hélène pense loin et profond. Elle nous parle de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre, dialogue avec un mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. "Elle a vécu tous ces moments avec beaucoup de bonheur, poursuit Julie Bertuccelli. C’est un épanouissement total d’être enfin reconnue et d’entendre ses textes dits par des acteurs. C’est très bouleversant. Elle sent enfin qu’elle peut avoir un partage avec le monde."

"Rouge de soi", le premier roman d’Hélène Nicolas, alias Babouillec, nous plonge dans l’intériorité d’Eloïse Othello, une jeune femme "bancale du cerveau" qui, malgré le regard des autres, le formatage social et culturel, les séparations, les doutes et les échecs, trouve dans l’écriture un chemin de vie.

