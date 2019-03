[Attention images difficiles] Dr Pimple Popper, la dermato star qui explose les kystes

La médecin américaine - de son vrai nom Sandra Lee - cumule plus de 3 milliards de vues sur YouTube. Son secret ? Elle perce des poches de pus de toutes les tailles.

Quand elle décrit le cœur de son métier dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, la dermatologue Sandra Lee évoque "une sensation merveilleuse". La médecin, plus connue sous le nom de Dr Pimple Popper – littéralement, la Dre Perceuse de boutons – s’est spécialisée dans le retrait de points noirs et de kystes.

Tout a commencé en octobre 2013, quand elle s’est mise à poster des photos et des vidéos de ses exploits sur les réseaux sociaux. On y voit des points noirs de plusieurs centimètres de diamètre être complètement vidés. Des images parfois très écoeurantes, à la limite du soutenable, mais qui ont étonamment séduit les internautes. Très vite, ses vidéos deviennent virales. Dr Pimple Popper cumule aujourd’hui plus de 3 milliards de vues sur YouTube, et 3 millions de followers sur Instagram.

Attention, les vidéos qui suivent peuvent choquer.

Même Kim Kardashian est conquise

"Soit les gens adorent, soit ils détestent, ou sont choqués. Dans tous les cas, ils tagguent leurs amis" observe la dermatologue dans une vidéo de sa propre chaîne YouTube. Même l’héritière et influenceuse Kim Kardashian a succombé à la folie Dr Pimple Popper : dans un épisode de son émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians, elle évoque devant sa mère la fascination qu’elle éprouve pour ces vidéos. "Une des raisons pour lesquelles les gens aiment les regarder, c’est parce que c’est satisfaisant, ça les détend" note Sandra Lee.

Grâce au succès fulgurant de ses comptes Instagram et YouTube, la dermatologue a été contactée par la chaîne de télévision spécialisée TLC. Toutes les semaines, elle apparaît dans l’émission Dr. Pimple Popper, où on la voit traiter des maladies dermatologiques impressionnantes, comme des kystes de plusieurs kilos, des sarcomes, des chéloïdes ou des rhinophymas. Le principe : des personnes en souffrance, qui n’ont pas les moyens de se payer une opération, sont soignées gratuitement en échange d’une exposition médiatique.

Des consultations offertes en échange d’une exposition

La Dre Pimple Popper offre également des consultations privées. Elle propose à des personnes atteintes de maladies dermatologiques handicapantes de couvrir leurs frais médicaux si celles-ci acceptent de la laisser poster des vidéos de leur opération sur les réseaux sociaux. "Des gens viennent du monde entier", constate la dermatologue. Pour elle, son activité est "gagnante-gagnante" : les patients, débarrassés de leur protubérance, sont aux anges, et ses abonnés ont de nouvelles vidéos à se mettre sous la dent.

La médecin, qui se définit elle-même comme une "popaholic" – contraction des mots "alcoholic", alcoolique, et "popper", perceuse – est heureuse de changer la vie de ses patients. Parmi eux, Amber Vega, 29 ans : après avoir eu les oreilles percées, a développé des chéloïdes (des tumeurs fibreuses bénignes) au niveau des oreilles. Depuis son opération, la jeune fille affirme avoir "retrouvé espoir", et peut de nouveau rencontrer des personnes du sexe opposé. Pour peut-être, un jour, se marier.