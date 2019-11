Alzheimer : quels sont les signes qui doivent alerter ?

Si la plupart des individus atteints d'Alzheimer ont plus de 65 ans, certains développent cette maladie bien plus précocement. "Sur 100 000 personnes vivant en France avec une maladie d'Alzheimer, ou apparentée, 35 000 personnes ont moins de 65 ans", révèle le docteur Damien Mascret qui ajoute néanmoins que la vieillesse est le facteur principal du développement de cette maladie.

"Le malade ne se rend pas compte de ses oublis"

Plusieurs symptômes peuvent alerter. L'Alzheimer commence par des troubles de la mémoire. "On oublie surtout des faits récents, des heures et des jours qui précédent. Souvent l'entourage va mettre ça sur le compte de l'inattention, souvent il a raison, mais là où l'entourage va s'inquiéter (...) c'est quand on commence à se perdre dans son quartier ou un quartier qu'on connaît bien, et un autre signe un peu étrange, le malade ne se rend pas compte de ses oublis et trouve un moyen de les expliquer ou minimiser", révèle le spécialiste. Dès l'apparition de ces symptômes, il faut en parler avec son médecin traitant afin de passer un bilan neuropsychologique, une prise de sang, un scanner ou une IRM cérébrale.