Allergies au pollen : 11 départements déjà en alerte

Environ 30% des adultes sont allergiques au pollen en France. Des allergies qui peuvent provoquer de simples rhumes, mais aussi, plus grave, des crises d'asthme. "Ça se traduit par des picotements dans les yeux, les narines, des éternuements", détaille un passant qui souffre de ces allergies. Comme chaque année, c'est le sud du territoire qui est touché en premier : actuellement, onze départements du pourtour méditerranéen sont en alerte rouge. En cause, le réchauffement climatique qui rendrait certains pollens plus allergisants.

Des gestes simples pour réduire les risques

Les pollens les plus virulents sont ceux de cyprès, mais aussi des graminées. Certains médicaments peuvent soulager ces allergies, mais il est recommandé de consulter un allergologue. "La météo clémente fait que les pollens sont en grande quantité", explique le Dr Florence Trébuchon. Pour se prémunir de ces pollens, quelques gestes simples : éviter de sortir faire du sport aux périodes les plus chaudes de la journée, aérer sa maison plutôt le matin ou le soir ,et ne pas faire sécher le linge à l'extérieur.

