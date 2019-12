Alerte à la pollution dans le Grand Est

La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Ardennes, la Marne et l'Aube risquent de dépasser le seuil d'alerte de pollution aux particules fines le 1er janvier.

Cinq départements du Grand Est connaissent un épisode de pollution aux particules fines et devraient dépasser mercredi le seuil d'alerte, a annoncé l'ATMO Grand Est, l'association qui surveille la qualité de l'air dans la région.

Procédure d'alerte

Dans ces cinq départements (Meurthe-et-Moselle, Moselle, Ardennes, Marne et Aube), la procédure d'information a été déclenchée mardi et "les niveaux en particules PM10 devraient rester élevés pour le 1er janvier 2020, la persistance de cet épisode (conduisant) au déclenchement d'une procédure d'alerte", selon un communiqué diffusé par l'association Atmo.

Ces particules sont issues des combustibles de chauffage et des véhicules à moteur mais l'usage des feux d'artifices et autres moyens pyrotechniques en ce jour de réveillon "pourrait contribuer à accroître ce phénomène de pollution", explique Atmo.

Attention aux populations vulnérables

Ces épisodes de pollution se produisent particulièrement pendant la saison hivernale et lorsque la température est négative pendant la nuit, ce qui est favorable à l'accumulation des particules dans les basses couches de l'atmosphère.

Le communiqué "co-signé" par l'Agence Régionale de Santé rappelle les mesures de prévention spécifiques concernant les populations vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les plus de 65 ans, les personnes qui sont asthmatiques et enfin ceux qui sont insuffisants cardiaques ou respiratoires. Ils doivent consulter un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, privilégier des sorties brèves et des activités modérées. Et bien sûr éviter d'être à proximité d'une zone de trafic routier important.

Enfin, tout le monde, même les marathoniens, doit éviter les activités sportives intenses et renoncer à une compétition.