Alerte à la fièvre jaune au Brésil

La fièvre jaune fait son retour au Brésil. Si vous comptez vous y rendre, il est impératif d’être vacciné.

En février dernier, Le Brésil a connu une épidémie de fièvre jaune, épidémie qui a causé la mort de 52 personnes. Aujourd'hui, la maladie refait surface. "Plusieurs cas de fièvre jaune ont été rapportés, y compris parmi des touristes, dans le Minas Gerais, à Rio de Janeiro, à São Paulo et dans le District Fédéral (Brasilia)", notait France Diplomatie le 5 mars dernier.

Une vaccination impérative pour les voyageurs

"La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée avant tout déplacement au Brésil", indique le Quai d’Orsay. Comme le rappelle l’infectiologue Eric Caumes, l’injection doit être faite au moins 10 jours avant le départ. De plus, pour les personnes dont la vaccination date de plus de 10 ans, une seconde dose est conseillée. "La vaccination est recommandée à partir de l’âge de 9 mois pour les enfants se rendant dans une zone à risque" indique le Pr Caumes. Celle-ci peut être effectuée de manière exceptionnelle dès l’âge de 6 mois si le bébé doit séjourner en milieu rural ou si l’épidémie est déjà déclarée. Les voyageurs doivent garder l’original du certificat de vaccination.

Cette maladie hémorragique virale aiguë se transmet via des piqûres de moustiques Aedes. Elle peut provoquer, entre autres, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées et des vomissements. La fièvre jaune touche particulièrement les régions tropicales d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. "Dans une petite proportion des cas, les patients contractant la maladie développent des symptômes sévères et environ la moitié d’entre eux meurent dans les 7 à 10 jours", selon l’OMS. Au Brésil, l’épidémie de fièvre jaune avait fait 261 morts au premier semestre 2017.