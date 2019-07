Loiret : un médecin placé en garde à vue pour avoir reçu trop de patients

À Orléans, dans le Loiret, la consultation du docteur Blanchon déborde jusque dans la cage d'escalier. Et pour cause, il affirme recevoir 120 patients par jour. Dans ce désert médical, ce médecin est le seul généraliste à prendre tout le monde sans rendez-vous. "Je me retrouve avec énormément de gens pour pallier le système médical qui est défaillant ici et je me retrouve dans l'ennui", explique le principal intéressé.

"Ce n'est pas normal"

La Caisse d'assurance maladie n'autorise que 72 consultations par jour, considérant que chaque consultation dure quinze minutes en moyenne et qu'un médecin exerce au plus dix-huit heures par jour. L'organisme a porté plainte et le médecin a été placé en garde à vue la semaine dernière. "Ce n'est pas normal. Il manque des médecins. S'ils le radient, on va faire quoi ?", se désole une patiente du docteur Blanchon. Le parquet poursuit son enquête pour savoir s'il y a eu des surfacturations.

