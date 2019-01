Lunettes, couronnes dentaires et prothèses auditives remboursées à 100%

Certaines lunettes, couronnes dentaires et prothèses auditives seront bientôt remboursées intégralement par la sécurité sociale et les complémentaires santé. La réforme fixe le plafond pour les verres correcteurs moyens et leur monture à 420 €. Le plafond est fixé à 800 € pour des lunettes dotées de verres progressifs et leur monture. Leur renouvellement est limité à une paire tous les deux ans.

Accessibles à tous les assurés

Les prothèses auditives, elles, seront prises en charge à hauteur de 1 700 € maximum par appareil et par période de quatre ans. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ce décret s'applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 pour l'optique et le dentaire et à compter du 1er janvier 2021 pour les aides auditives. Ces dispositifs médicaux seront accessibles à tous les assurés.

