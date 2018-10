Lille : un bilan santé inédit pour prévenir les maladies

À 45 ans, Sébastien Cramé a décidé de se remettre au sport. Il va désormais courir deux fois par semaine, sur les conseils d'un médecin. Sébastien Cramé n'est pas malade, et pourtant il a été invité à effectuer une batterie de tests à l’institut Pasteur de Lille (Nord). Unique en France, ce bilan est destiné aux plus de 60 ans et aux aidants, comme Sébastien, car le quadragénaire aide sa maman atteint de la maladie de Parkinson. "On pense aux autres, on a le travail, on a la vie qui file, et voilà on s'oublie un peu", explique-t-il.

Six heures d'examen approfondi

Au programme ce jour-là, six heures d'examen approfondi, où le corps est scruté sous toutes ses coutures. Densitométrie osseuse, pour vérifier la porosité du squelette, test de la vision, test d'audition, mais aussi un examen clinique, un test d'efforts et une évaluation neuropsychologique. Prévenir au lieu de guérir. Un bilan assez positif, mais Sébastien Cramé a perdu en force et en masse musculaire. Une éducation à la santé pour un vieillissement réussi est une démarche bienvenue à l'heure où l'espérance de vie ne cesse de s'allonger.

