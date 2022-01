Les salariés du médico-social appellent à la grève ce mardi pour des hausses de salaire

Ils sont psychologues, éducateurs spécialisés ou assistantes sociales, et réclament les mêmes revalorisations salariales que celles octroyées à leur collègues soignants : les salariés du social et du médico-social, au service de personnes handicapées ou d'enfants en difficulté, sont appelés à la grève, mardi 18 janvier, pour dénoncer une "rupture d'égalité".

De 450 000 à un million de professionnels, employés des fonctions publiques hospitalière et territoriale ou du secteur privé, sont concernés par cette situation, ont expliqué lundi lors d'une conférence de presse les représentants d'une intersyndicale CFDT-FO-UNSA. Il s'agit de personnels non soignants – dont les administratifs et les techniciens – employés dans les établissements ou services qui prennent en charge des personnes âgées ou handicapées, mais aussi des enfants ou adolescents vulnérables, ou encore des sans-abri. "Les différences de traitement selon la catégorie socio-professionnelle dans un même établissement ou un même service ne sont pas acceptables", a résumé lors de la conférence de presse Nathalie Pain, de la CFDT Santé/sociaux.

"U n problème d'équité"

Des hausses de rémunération de 183 euros net par mois ont été octroyées à l'été 2020 lors du Ségur de la santé aux personnels des hôpitaux et des maisons de retraite. Mais elles n'ont été étendues que progressivement et partiellement à d'autres secteurs, entraînant une fuite des compétences pour les secteurs mieux rémunérés et d'importantes difficultés de recrutement, dénoncent les syndicats. "C'est un problème d'équité. Certains professionnels démissionnent, ils sont dégoutés par l'absence de reconnaissance de leur métier", a souligné Didier Birig, de FO.

En novembre 2021, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé qu'une "conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social" serait organisée avant le 15 janvier. Cette conférence avait toutefois ensuite été reportée dans le courant du premier trimestre, à une date non précisée, alimentant encore la colère des syndicats. Cette concertation aura finalement lieu le 18 février, a appris l'AFP de source gouvernementale.