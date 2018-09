Le frelon asiatique, un fléau qui profite de la douceur des températures

On croyait la menace un peu moindre avec la fin de l'été, mais la douceur qui se prolonge en ce mois de septembre permet au frelon asiatique de maintenir sa dangerosité. La piqûre de cet insecte n'est pas anodine. Mardi 18 septembre, un mort a été recensé dans le Calvados et une deuxième personne a été hospitalisée. En tout, une dizaine de personnes ont été tuées en France à cause du frelon asiatique.

Jusqu'à six nids par maison

À Quincy-Voisin (Seine-et-Marne), une famille ne sort plus dans son jardin à cause des bourdonnements. Et après un appel aux pompiers et une description des nuisibles, c'est à un spécialiste qu'il a fallu faire appel. "J'ai été étonné parce qu'il y a beaucoup de nids de frelons asiatiques. On a fait des maisons où il y avait cinq à six nids dans une seule maison", témoigne Hicham Thaifa, gérant d'une entreprise de désinsectisation.

