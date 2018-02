L'épidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine a fait un mort à Poitiers

Jeudi, l'Agence régionale de santé recensait 213 cas de rougeole dans la région depuis le mois de novembre.

Une femme de 32 ans est morte de la rougeole à Poitiers, dans la Vienne, a annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, mardi 13 février. Elle avait été hospitalisée jeudi 1er février, et placée en réanimation le lendemain. La date de son décès n'est pas connue mais la victime n'était pas vaccinée, précise l'ARS.

Une épidémie de rougeole sévit en Nouvelle-Aquitaine depuis novembre 2017 et 269 cas ont été rencensés dans la région. Soixante-six patients ont dû être hospitalisés, et quatre ont été admis en réanimation, dont la jeune femme décédée. Ces chiffres ont plus que doublé depuis le 24 janvier, quand l'ARS recensait 115 cas et 32 hospitalisations.

L'ARS encourage la vaccination

L'épidémie s'est d'abord déclarée sur le campus bordelais, et sept foyers ont depuis été repérés dans des écoles et des hôpitaux du département. C'est le département de la Gironde qui est le plus touché, avec 177 cas confirmés, selon un bilan communiqué jeudi à France Bleu Gironde. L'épidémie "progresse chaque semaine mais pourrait s'enrayer grâce à la vaccination", assure l'ARS. Avant ce décès, la rougeole avait causé la mort de 10 personnes en France depuis 10 ans.