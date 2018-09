Un clip "anti-pipi" de la mairie de Paris déclenche un torrent de réactions ironiques sur les réactions sociaux

La vidéo humoristique réalisée par la blogueuse Swann Périssé vise à dissuader les hommes d'uriner dans les rues de la capitale. Postée mercredi, elle a déjà été visionnée 60 000 fois. Mais son second degré est diversé apprécié.

"Pas pipi dans Paris." Un clip humoristique commandé par la mairie de Paris et réalisé par la blogueuse Swann Périssé déclenche un torrent de réactions négatives sur Twitter. Il faut dire que cette vidéo de près de 4 minutes postée sur YouTube mercredi 12 septembre (et visionnée plus de 60 000 fois) est détonnante.

Quatre comédiens habillés de jaune et de noir se mettent en scène dans des situations plutôt inattendues, avec des rouleaux de papier toilette, des brosses pour cuvette de WC et des boissons de couleur jaune. Une vidéo décalée pour appeler les Parisiens et les touristes à éviter d'uriner dans les rues de la capitale.

Sur le réseau social, de nombreux internautes font part de leur "malaise" devant une telle initative.

"Pas pipi dans Paris" : je ne sais que dire... #MalaiseTV https://t.co/YIPjG2vKj5 — Sophie Gourion (@Sophie_Gourion) 13 septembre 2018

Malaise niveau 1000000000000000 avec ce clip de la mairie de Paris "Pas de pipi dans Paris". La honte totale! pic.twitter.com/lTS0DCTaDU — KJU #matricule3241 (@KimJongUnique) 14 septembre 2018

Pas pipi dans Paris. La Hidalgo's band au sommet de l'art de communication. On croit que c'est une blague, mais non ! https://t.co/bHvDZYgNq2 — Solexine le Catalan. (@Solexine) 14 septembre 2018

Je découvre seulement la campagne de la mairie de Paris : "PAS PIPI DANS PARIS". Wahoo. Ils ont conscience que ça va être vu dans toute la France?https://t.co/JysfXXga8q — Jérôme Hourdeaux (@JeromeHourdeaux) 14 septembre 2018

"Pas pipi dans Paris": quand la communication d'une bonne cause fait peine à voir et à entendre (PS. bravo à la courageuse chanteuse... ) https://t.co/fZomqiuWXD via @paris_vox — C. Coqueugniot (@CCoqueugniot) 14 septembre 2018

⚠ Ni @le_gorafi ni @Malaise_TV : le nouveau clip de communication de la Mairie de Paris : "Pas Pipi à Paris".

Alors que nous accumulons les problèmes de transports, sécurité, logement, précarité ou de pollution, voilà comment la Mairie de Paris dépense votre argent... pic.twitter.com/0yo3OYua9P — Michael Miguères (@Migueres) 13 septembre 2018

La Mairie de Paris vient de frapper fort. Très fort. Un clip anti-pipi dans Paris. Quel excellent emploi de l'argent public! Après l'urinoir design, le clip anti-pipi. Pas pipi dans Paris, et mon coeur bat plus fort! #HidalgoDehors https://t.co/8qeWYa3cPe — poil à grrrrr.. (@philber78) 15 septembre 2018

Clip sur Paris/pipi

Débile

Inutile

Complètement raté...

Comment peut-on produire et valider cette fresque grossière, incohérente et stupide — Jan (@alserjan) 15 septembre 2018

Selon le site CheckNews de Libération, la ville de Paris a déboursé 6 500 euros pour cette vidéo, un tarif "exceptionnellement bas pour un dispositif de communication et la visibilité qu’elle offre au sujet de la propreté et des incivilités".