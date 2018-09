VIDEO. "L'hôpital public est en train de nous assassiner" : des soignants appellent à l'aide dans un documentaire choc

L'Hôpital à fleur de peau, diffusé mardi 25 septembre 2018 à 20h50 sur France 5, est un documentaire sans concession. Cyril Denvers et Pierre Duyckaerts ont posé leur caméra et ouvert leur micro au personnel soignant de l'hôpital public de Gonesse, dans le Val-d'Oise. Ces hommes et ces femmes, qui ont souvent choisi leur métier par vocation, livrent leurs inquiétudes face à la pression budgétaire qu'on leur impose.

Ce documentaire pose la question de l'avenir du système de santé de service public que beaucoup accusent de répondre aux lois du marché, parfois au détriment de la sécurité des patients. Il pose également la question de l'avenir des professionnels de santé et des risques d'une crise des vocations.

La diffusion de ce documentaire est suivie d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.