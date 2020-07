Ségur de la Santé : l'accord est-il bénéfique pour les soignants ?

Elles sont les premières concernées par l'accord du Ségur de la Santé : Aissatou Sow, aide-soignante depuis 20 ans et Carla de Freitas, infirmière depuis un an. "Je touche entre 1 800 et 2 000€ par mois", explique l'aide-soignante, tandis que l'infirmière touche 1 700 € nets par mois. Avec l'accord du Ségur de la Santé, elles vont toucher 183 € nets supplémentaires par mois.

15 000 embauches promises

La hausse représente 10% de leur salaire, mais selon elles, c'est insuffisant. "Par rapport aux autres pays de l'Union européenne, on est vachement bas", constate l'infirmière. Mais cet accord de 7,5 milliards d'euros est une victoire pour les syndicats signataires après sept semaines de tractation. "C'est un protocole qui est le plus important que j'ai pu signer depuis 1988. Cela marque une certaine reconnaissance au personnel", précise Francoise Kalb, secrétaire nationale Unsa santé et sociaux public et privé. Près de 15 000 embauches sont également promises dans le milieu hospitalier.

