Santé : les soignants se mobilisent dans toute la France pour leurs salaires et sauver l'hôpital public

Les soignants manifestent partout en France, mardi 7 juin, à l'appel de neuf syndicats. Ces derniers s’inquiètent du manque de personnel, qui risque de rendre les conditions de soin catastrophiques durant l'été. Ils réclament des hausses de salaires et des recrutements supplémentaires.

En pleine crise des urgences, les personnels soignants des hôpitaux se mobilisent à travers toute la France, mardi 7 juin. Ils demandent des hausses de salaires et des recrutements. "Il va falloir réellement investir dans l'hôpital public, parce qu'à l'heure actuelle, on a des gens qui préfèrent partir, parce qu'ils sont en train de vivre une réelle perte de sens au travail", explique Benoit Duhamel, secrétaire général de la CGT 06 et aide-soignant au CHU de Nice (Alpes-Maritimes).

Des hôpitaux dangereux pour la population ?

Outre la perte de sens, les blouses blanches déplorent un manque cruel de moyens au quotidien. "Ils en sont arrivés à devoir faire grève pour avoir simplement des brancards, des adaptables, des pieds à perfusion", rapporte Dominique Batianelli, secrétaire général de la CGT au centre hospitalier Eure-Seine. À l'hôpital de La Rochelle (Charente-Maritime), la grève a débuté dès lundi 6 juin. "L'hôpital et les Ehpad publics se dégradent depuis plus de 20 ans. À force de se dégrader, ils deviennent dangereux pour la population", prévient Christophe Geffré, secrétaire départemental du Syndicat SUD Santé, en Charente-Maritime.