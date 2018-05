Rouen : sept salariés sont en grève de la faim à l'hôpital psychiatrique pour réclamer plus de moyens

"Cela fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme. La direction et l'Agence régionale de santé ne nous oppose que du mépris. Nous passons donc à une nouvelle phase", explique l'un d'entre ex.

"Nous réclamons la création de 52 postes d'aides-soignants et d'infirmiers afin de faire face à une surpopulation chronique de l'hôpital et à une dégradation des conditions de travail et d'accueil." Sept salariés de l'hôpital psychiatrique de l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) observent une grève de la faim, dont quatre depuis le 21 mai, pour obtenir des moyens supplémentaires, a indiqué lundi 28 mai la CFDT.

"Notre santé commence à être menacée selon les médecins du SAMU qui sont venus à notre rencontre", a indiqué l'un d'entre eux, Jean-Yves Herment, secrétaire CFDT du CHSCT de cet hôpital dit du Rouvray, situé à Sotteville-lès-Rouen et touché par un mouvement social depuis le 22 mars. Il indique avoir déjà perdu "plusieurs kilos".

Des mois d'alerte avant la grève de la faim

"Cela fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme. La direction et l'Agence régionale de santé ne nous oppose que du mépris. Nous passons donc à une nouvelle phase", a expliqué Jean-Yves Herment. L'intersyndicale CFDT, CGT et CFTC demande notamment une solution immédiate pour l'hospitalisation des patients mineurs aujourd'hui reçus selon elle dans des unités réservées aux adultes, comme l'indique leur communiqué.

Greve de la faim au CHU du Rouvray#aphp #sudsante pic.twitter.com/gOFUDEqTxN — SUD Santé AP-HP (@Sudsante_APHP) 25 mai 2018

Contactées par l'AFP, l'ARS et la direction du centre du Rouvray n'ont pas souhaité faire de commentaires. Le 24 mai la direction de l'hôpital avait dans un communiqué estimé qu'il n'y avait "plus de suroccupation dans l'établissement à la suite d'un ensemble d'actions mises en place le 15 avril".