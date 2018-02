La France néglige-t-elle ses anciens ?

Bruno Abescat, journaliste économique, est l’auteur du livre "Le nouvel âge des seniors". Pour lui, la situation n’est pas comparable entre la France et l’Italie sur le sujet des personnes âgées. "Il y a une grosse différence culturelle où en Italie la religion est importante. En France, il y a aussi énormément d’aidants familiaux (…) et des auxiliaires de vie. Mais on essaye de maintenir au maximum les personnes âgées à leur domicile", explique-t-il. Si d’ici à 2070 il devrait y avoir une explosion des personnes âgées et un doublement des personnes de plus de 75 ans, le nombre de centenaires devrait être lui multiplié par 13. "On va au-devant d’un certain nombre de défis", dit Bruno Abescat.

"Exclusion numérique"

En France, la moyenne d’âge est de 85 ans lorsqu’une personne rentre en EHPAD. Mais 300.000 seraient en situation de "mort sociale". "On est là dans l’exclusion numérique, les gens n’ont pas d’ordinateur, de smartphone et n’ont plus accès à rien alors que les pouvoirs publics passent de plus en plus par la dématérialisation". Bruno Abescat craint que davantage de personnes âgées ne sortent plus de chez elles.

