Kyan Khojandi : \"Je pense qu’internet est une clé pour forcément aller mieux.\"

Kyan Khojandi constate l’importance de l’accès à internet pour le moral des malades pendant l’hospitalisation de son père. En soins palliatifs, il utilisait internet pour jouer au bridge en réseau ou regarder des photos de son jardin que ses proches lui envoyaient. Des "petits moments" importants aux yeux du comédien.

Si c’est important pour lui, c’est que c’est important pour beaucoup d’autres gens. Kyan Khojandi

Amener la 4G à l’hôpital

Face aux traitements très lourds et à l’isolement, un accès internet permet aux malades de "penser à autre chose", de rester connectés avec l’extérieur, de s’instruire ou de se divertir au moment où elles en ont le plus besoin.

Il monte alors son projet d’amener la 4G à l’hôpital. Deux ans plus tard, suite à une rencontre avec le secrétaire d’État chargé du Numérique Mounir Mahjoubi, la Fondation Orange lui offre son aide. Avec l’association "Un cadeau pour la vie" dont il est le parrain, ils installent 60 boîtiers 4G dans les hôpitaux Saint-Louis et Armand-Trousseau à Paris et Raymond-Poincaré à Garches.

En plus de la mise en place de la 4G dans les hôpitaux, Kyan Khojandi veut débloquer les forfaits des personnes en hospitalisation longue-durée. Il considère que dans ces cas, l’accès à internet est un droit, et pas "une offre marketing".