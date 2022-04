Hôpitaux : saturées, les urgences demandent aux patients de privilégier une consultation avec leur médecin traitant

À Arcachon (Gironde), le service des urgences est débordé, samedi 16 avril. Des patients attendent depuis plusieurs heures dans le couloir. "Ça fait trois heures qu'on attend juste une prise de sang", déclare un patient, venu avec sa fille. Plus de 10 000 patients ont déjà été accueilli depuis le début de l'année, une affluence record généralement connue durant les vacances d'été.



Trouver une autre solution de prise en charge

"Je pense que beaucoup de patients qui viennent n'ont rien à faire ici (...). Je les invite à ne venir que s'ils pensent réellement que leur vie est en danger, et qu'ils n'ont aucune autre solution pour leur prise en charge", conseille le Dr Rémy Lapeyre, chef des urgences. La pression sur les urgences pourrait s'accentuer durant le week-end prolongé en raison de l'épidémie de grippe et du manque de personnel soignant. Le bon réflexe est d'abord de faire appel aux médecins généralistes, ou de composer le 15 pour les cas les plus graves.