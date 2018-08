Hôpital : fermé pour manque de personnel

Auch (Gers), Vierzon (Cher), Dax (Landes), Troyes (Aube), Amiens (Somme)... le malaise s'installe à l'hôpital, les personnels soignants se disent à bout de force, débordés. Depuis le début de l'été, des services ferment temporairement faute de médecins et d'infirmières. À l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, c'est tout bonnement l'arrêt des admissions que réclament les syndicats pour protéger le personnel et les patients. La direction de l'hôpital tient le même discours ici qu'ailleurs : en période de vacances, elle ne trouverait pas de remplaçants.

Des remplaçants introuvables

La maternité du Blanc, dans l'Indre, elle, ne rouvrira qu'à la fin du mois d'octobre, il n'y a pas assez de gynécologues pour maintenir l'activité. Les futures mères ne peuvent plus accoucher près de chez elles. Il n'y aura plus de maternité ici jusqu'en octobre et les syndicats redoutent que cette pénurie de médecins et d'infirmières se prolonge au-delà de la période estivale.

