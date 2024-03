Délabrement des urgences : il faut redonner des moyens au service public hospitalier

Le docteur Gérald Kierzek revient sur l'état du système hospitalier en France, à la suite du cri d'alarme du maire de Châteauroux (Indre).

Le maire de Châteauroux (Indre) a-t-il raison de parler de délabrement du service hospitalier en France ? Quand il parle de cela, il a raison, estime le docteur Gérald Kierzek. Le problème c'est que l'on constate tous la même chose : les professionnels, les élus, les usagers et même l'Agence régionale de santé (ARS), qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et le problème c'est que ce n'est pas une solution. Le maire de Châteauroux dénonce, interpelle, mais quelle est la solution en face ? C'est de donner des moyens de redonner de l'attractivité, et là c'est une politique nationale.

La petite musique de la bobologie

Le risque avec ce type de message, c'est le cercle vicieux : c'est de dire n'aller pas aux urgences, donc l'activité va baisser, si l'activité baisse, on ne donne pas de postes et cela va enclencher encore de l'attente dans les urgences. Il faut redonner des moyens au service public hospitalier. Et puis cette petite musique qu'on entend beaucoup actuellement, qui est de dire aux patients qu'ils ne viennent pour rien aux urgences, que c'est de la bobologie, cela c'est odieux. On est en 2024 en France, il faut qu'on soit soigné partout, conclut Gérald Kierzek.