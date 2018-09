Chirurgie : un homme opéré du cœur sans anesthésie grâce à l'hypnose

Déjà debout dans son jardin et en pleine forme moins d'une semaine après une délicate opération du cœur. À 88 ans, Achille Courtois s'est fait remplacer une valve aortique sans aucune anesthésie sous hypnose. "J'ai juste senti la progression de ce fil, mais on peut pas dire que j'ai eu mal", explique le patient. Pendant plus d'une heure d'opération, une infirmière ayant été formée à l'hypnose l'a transporté dans ses univers préférés : le jardinage et le voyage.

80% des patients peuvent être sensibles à l'hypnose

Le succès est total : aucune douleur et un rétablissement rapide sans les effets indésirables habituels de l'anesthésie. Comme Achille Courtois, 80% des patients peuvent être sensibles à l'hypnose. L'expérience sera d'ailleurs renouvelée dès la semaine prochaine au sein du CHU de Lille (Nord).

Le JT

Les autres sujets du JT