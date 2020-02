Chambéry : un couple fait un don de 600 000 euros à l'hôpital pour créer une maison des parents

Un couple a fait un don record de 600 000 euros à l'hôpital de Chambéry, pour créer une maison des parents. Ils souhaitent ainsi rendre hommage à leurs deux enfants décédés.

Un couple chambérien a fait un don record à l'hôpital de Chambéry, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Ils ont donné 600 000 euros pour créer une maison des parents. Le bâtiment accueillera les familles dont l'enfant est hospitalisé longtemps en pédiatrie ou néonatalogie. Une telle maison n'existe pas encore à Chambéry. La maison des parents devrait être livrée à l'été 2021.

Rendre hommage à leurs deux enfants décédés

La direction de l'hôpital a reconnu "une vraie surprise". "Cela nous donne envie de mettre du cœur à l'ouvrage", précise-t-elle.

Ute et Pierre Berthet, les généreux donateurs, veulent aider la ville, mais aussi rendre hommage à leurs deux enfants décédés. "J'aime beaucoup cette ville et mes enfants y ont été très heureux. Ils n'ont pas pu fonder de famille. C'est pour laisser une trace d'eux", explique Ute Berthet. La maison des parents s'appellera Patrick et Olivier Berthet.