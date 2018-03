Caen : hôpital sous haute surveillance

L'alerte au CHU de Caen (Calvados) aura duré plus de huit heures. Une bonne partie de la nuit, le quartier est resté bouclé. L'hôpital était cerné par les policiers et des centaines de patients sont restés confinés. En début de soirée, un homme se présente aux urgences. Il attend longtemps avant d'être pris en charge et il est finalement renvoyé chez lui, car jugé en bonne santé.

L'alerte est levée au petit matin

Mais il revient plus tard avec un grand sac de sport. Il se dit islamiste, armé et menace de tirer avant de disparaitre dans les étages. Aussitôt l'alerte est donnée. "Il y a une femme qui a crié et puis il y a eu un mouvement de foule dans l'entrée des urgences. La sécurité est arrivée et on a tous été rapatriés dans la salle d'attente", raconte une patiente au téléphone. Tous les effectifs de Caen sont mobilisés. Au petit matin, la fin de l'opération est annoncée même si l'individu n'a toujours pas été retrouvé.

