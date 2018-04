Bourgogne : Happytal, le service pour mieux vivre l'hôpital

À l'hôpital de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), depuis un mois, on expérimente un nouveau service : Happytal, avec à la clef une trentaine de prestations qui font le bonheur des patients. Des prestations payantes comme la livraison de viennoiseries, de journaux ou de produits de première nécessité. Elles sont bien souvent couvertes par la mutuelle du patient, et sont assurées par deux salariés. "On passe dans les chambres et on livre aux patients" toutes les commandes passées la veille, explique Marielle, l'une de ces salariés. "Il y a beaucoup de demandes". Elle va également à la rencontre du personnel de l'hôpital, également concerné par le service.

Faciliter le séjour

Réflexologie, massage, épilation et même manucure, ou garde d'enfants et d'animaux pendant l'hospitalisation : tout est fait pour le bien-être du personnel comme du patient. Parmi les prestations, le rendez-vous coiffure est très apprécié, d'autant qu'il est au même prix qu'à l'extérieur. "Je trouve que c'est très agréable, parce que d'abord ça fait une occupation, explique Jean-Paul, hospitalisé depuis plusieurs jours, ça change un peu, on se refait une beauté, ça nous remonte le moral". Happytal, un service qui facilite le séjour à l'hôpital. Paray-le-Monial est le premier à en bénéficier en Bourgogne. Déjà présent dans une quarantaine d'établissements en France, le service pourrait bientôt être déployé dans d'autres hôpitaux de la région.

