Antibes : l'hôpital reprogramme les opérations annulées à cause de la crise sanitaire

À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, une patiente de l'hôpital va enfin pouvoir se faire opérer : elle attendait cela depuis sept mois. La chirurgienne va réduire la taille de son estomac afin d'entraîner une perte de poids importante. Cette opération délicate a dû être déprogrammée à cause de l'épidémie. "Il y avait la nécessité d'une surveillance systématique de 24 heures en réanimation, chose qui n'était pas possible il y a quelques semaines, quand les lits de réanimation étaient particulièrement saturés", explique le docteur Chiara Négri.

Rattraper le retard

La région a été particulièrement touchée par le Covid-19. Depuis janvier, 250 opérations jugées non urgentes ont dû être déprogrammées. Au plus fort de la crise, trois salles d'opération ont été fermées. Mais désormais, "toutes les salles d'opérations sont ouvertes, et on a repris la programmation totale pour toutes nos spécialités", assure Bastien Ripet, le directeur de l'hôpital. Des vacations supplémentaires ont été mises en place pour rattraper le retard, selon lui. Le retard devrait être comblé d'ici l'été.