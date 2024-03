Accès aux soins : plus de six Français sur dix auraient déjà renoncé à un acte médical au cours des cinq dernières années

D'après une étude de la Fédération hospitalière française, plus de six Français sur dix auraient déjà renoncé à un acte médical au cours des cinq dernières années. Cela est notamment dû à l'allongement des délais d'obtention d'un rendez-vous.

Les Français se détournent des soins. Depuis 2019, ils sont 3,5 millions à avoir renoncé à des séjours hospitaliers. Ce manque d'accès aux soins aurait des conséquences concrètes sur la santé des patients, comme des retards dans la détection de certaines maladies. "On constate qu'il y a eu une sous-consommation en soins. Cette sous-consommation en soins concerne particulièrement les services d'hospitalisation de médecine et, dans une moindre mesure, la chirurgie lourde", indique Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France.



Plus de trois mois pour se rendre chez le dermatologue

Selon une étude de la Fédération hospitalière française, plus de six Français sur dix auraient déjà renoncé à un acte médical au cours des cinq dernières années, notamment à cause de l'allongement des délais d'obtention d'un rendez-vous. Il faut compter plus de trois mois pour se rendre chez le dermatologue, contre deux mois il y a cinq ans. Le temps d'attente chez un médecin généraliste a plus que doublé. Il est de dix jours en 2024, contre quatre jours en 2019.