Homme en hypothermie réanimé après un arrêt cardiaque de 18 heures : "C'est une sorte d'hibernation, de congélation", explique un médecin urgentiste

Dans l'Hérault, un homme de 53 ans, en état d'hypothermie, a été réanimé après avoir fait un arrêt cardiaque de 18 heures, le 12 mars dernier, a rapporté France Bleu Hérault. "C'est une sorte d'hibernation", a expliqué le docteur Christophe Prudhomme sur franceinfo.

L'histoire s'est déroulée il y a trois semaines, au bord de l'Orb, le fleuve côtier qui traverse Béziers. L'homme était en visite chez son frère mais n'est pas rentré chez lui. Sa famille est partie à sa recherche, et l'a retrouvé au bord du fleuve, inconscient, en état d'hypothermie – la température de son corps est passée de 37°C à 22°C – et en arrêt cardiaque. Les secours lui ont fait un massage cardiaque continu, à l'hôpital de Béziers. Les machines ont pris le relais, au CHU de Montpellier. Après 18 heures sans aucun battement, son cœur est reparti.

S'il a survécu, c'est grâce à son état d'hypothermie a expliqué sur franceinfo Christophe Prudhomme, médecin urgentiste : "L'hypothermie ralentit le fonctionnement de l'organisme, et ce ralentissement du fonctionnement évite qu'il y ait des séquelles", a-t-il précisé.

"18 heures, c'est vraiment exceptionnel"

"C'est une sorte d'hibernation, congélation", a expliqué Christian Prudhomme mettant en garde contre "les fantasmes exposés dans un certain nombre de livres de science-fiction". "La réalité est que, quand quelqu'un tombe par exemple dans une rivière, et a une hypothermie très rapide, on peut tenter des manoeuvres de réanimation prolongées, en réchauffant lentement le corps", a poursuivi le médecin, "et on peut espérer avoir une récupération avec des séquelles très limitées voire pas de séquelles dans un certain nombre de cas".

"18 heures, c'est vraiment exceptionnel", a reconnu Christophe Prudhomme tout en rappelant qu'il y a "déjà des exemples, en France et à l'étranger, de réanimations prolongées de personnes en hypothermie".