Hausse des complémentaires santé : "Des fois, il y a vraiment tout intérêt à faire jouer la concurrence et à partir", pointe l'UFC-Que choisir

"Des fois, il y a vraiment tout intérêt à faire jouer la concurrence et à partir", pointe Grégory Caret, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC-Que Choisir, jeudi 14 mars sur franceinfo. Alors que les complémentaires santé connaissent une hausse "record" de "plus de 10 %" cette année, l'association de consommateurs propose un comparateur, en accès libre pendant une semaine.

"En moyenne, il y a deux ans, vous payiez 650 euros par an de cotisation par personne, ce qui est déjà énorme. Cette année, on va quasiment être à 800 euros. Pour les ménages, c'est un effort de plus en plus important et notamment pour les ménages retraités, parce qu'ils supportent l'intégralité de leurs cotisations, ce qui n'est pas le cas des salariés", souligne l'expert de la consommation.

"La hausse s'explique en partie par le fait qu'on ait mis en place la réforme du 100 % santé", souligne-t-il. Toutefois, "ça ne va pas être la seule raison. Quand vous regardez votre cotisation d'assurance maladie, vous allez constater que l'immense partie va servir à vous donner des remboursements sur vos dépenses de santé, mais vous avez 20 % tous les ans qui vont partir dans des frais annexes, et notamment dans des frais de publicité."

Changer de complémentaire santé est à la portée de tous, selon lui. "Maintenant, vous pouvez le faire à tout moment dans l'année, sauf dans la première année de souscription où vous allez être engagé pour douze mois. Après, vous pouvez changer à tout moment", explique-t-il. "C'est relativement simple", d'autant plus que "l'organisme vers lequel vous allez vous tourner va bien vous aider pour toutes ces étapes aussi".