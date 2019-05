Le défi joëlette : vaincre le handicap grâce au trail

Il y a quelques jours encore, Laetitia, Alfoussénou, Yoann et Duarte ne se connaissaient pas très bien. Mais après quelques entraînements, un lien s’est tissé entre ces lycéens et ces jeunes en situation de handicap moteur. Aujourd’hui, ils sont prêts à se lancer dans une course d’endurance, tous ensemble. "Je pense qu’il y aura un lien très fort. Même quand on va franchir la ligne d’arrivée, on va se soutenir" réagit Laetitia, élève au lycée Bascan de Rambouillet. "Pour moi, c’est très important de montrer que même en fauteuil, je peux faire des choses", ajoute son camarade Alfou. Grâce au défi joëlette (le nom des fauteuils tout terrain), ces jeunes vont avoir l’occasion de faire un trail sur les sentiers de la gigantesque forêt de Rambouillet.

"J’étais les jambes des personnes qui ne peuvent pas marcher"

Après un peu plus d’une heure de course dans la boue, la ligne d’arrivée est enfin en vue. "A la fin de la course, j’étais ému, parce que c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je me suis dit que j’étais les jambes des personnes qui ne peuvent pas marcher" confie Yoann. Le prochain trail les attend en 2020. Cette fois-ci, ils devront affronter le désert marocain.